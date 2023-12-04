Собянин рассказал о масштабном обновлении Воробьевской набережной

Эти проекты позволят москвичам и гостям столицы насладиться красотой и комфортом природы В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы, Сергей Собянин, поделился важной информацией о завершении проекта по благоустройству Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр.
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