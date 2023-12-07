Экс-президент Перу освобожден из тюрьмы по гуманитарным соображениям

ЛИМА (ИА Реалист). Бывший президент Перу Альберто Фухимори, правивший страной с 1990 по 2000 год, освобожден из тюрьмы в среду, 6 декабря, по гуманитарным соображениям, несмотря на просьбу регионального суда по правам человека отложить это решение.
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