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Ивановские новости

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Арбитражный суд взыскал с компании «Перспектива» свыше 21 млн рублей

Арбитражный суд взыскал с компании «Перспектива» свыше 21 млн рублей

Арбитражный суд Ивановской области признал недействительными десятки муниципальных контрактов, которые заключались между управлением благоустройства администрации города Иванова и ООО «Перспектива», генеральным директором которой является Шаботинский-младший.

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