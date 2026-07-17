Арбитражный суд взыскал с компании «Перспектива» свыше 21 млн рублей

Арбитражный суд Ивановской области признал недействительными десятки муниципальных контрактов, которые заключались между управлением благоустройства администрации города Иванова и ООО «Перспектива», генеральным директором которой является Шаботинский-младший.
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