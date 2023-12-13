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Лавров: РФ не согласится на договоренности, не предполагающие создания Палестины

Лавров: РФ не согласится на договоренности, не предполагающие создания Палестины

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация никогда не согласится на договоренности, которые ущемляют безопасность Израиля, однако при этом должно быть создано палестинское государство.

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