Вице-премьер Италии Сальвини: после Павла Дурова могут заткнуть рот Илону Маску

Следующим после основателя Telegram Павла Дурова заткнуть рот могут владельцу сети X Илону Маску. Об этом на своей странице в Facebook заявил вице-премьер, глава министерства транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.
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