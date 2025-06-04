Ситуацию в Пуровском районе обсудили на заседании комиссии правительства ЯНАО

Под руководством замгубернатора ЯНАО Андрея Гаранина в формате видеоконференции прошло заседание окружной комиссии, занимающейся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечением пожарной безопасности.
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