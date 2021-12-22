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22 декабря: а в этот день…

22 декабря: а в этот день…

День энергетика — это профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, который они отмечают в один из самых коротких световых дней в году — 22 декабря.

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