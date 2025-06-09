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Звезда реалити показал деформированный нос и признался в употреблении наркотиков

Звезда реалити показал деформированный нос и признался в употреблении наркотиков

Тимм Ханли, который известен по участию в реалити-шоу «Холостяк» (The Bachelorette) и «Холостяк в раю» (Bachelor in Paradise), показал фото деформированного носа до и после операции по септопластике — хирургическому исправлению кривой носовой перегородки.

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