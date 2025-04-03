Пьяный пешеход в Няндоме погиб под колёсами автомобиля

Трагедия произошла на 130 километре автодороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож».В региональной Госавтоинспекции сообщают, что женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia Tour, совершила наезд на мужчину 1986 года рождения, который лежал на проезжей части.