Пьяный пешеход в Няндоме погиб под колёсами автомобиля

Трагедия произошла на 130 километре автодороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож».В региональной Госавтоинспекции сообщают, что женщина 1978 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia Tour, совершила наезд на мужчину 1986 года рождения, который лежал на проезжей части.
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