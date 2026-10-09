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Калужские новости

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Почему болота — национальное достояние, объяснили в спецпроекте «Акватория знаний» Росводресурсов

Почему болота — национальное достояние, объяснили в спецпроекте «Акватория знаний» Росводресурсов

Россия владеет более 30% болот мира, которые депонируют до 10 тонн углерода на гектар в год и регулируют сток рек, выступая природным щитом от потопов и засух.

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