Почему болота — национальное достояние, объяснили в спецпроекте «Акватория знаний» Росводресурсов

Россия владеет более 30% болот мира, которые депонируют до 10 тонн углерода на гектар в год и регулируют сток рек, выступая природным щитом от потопов и засух.
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