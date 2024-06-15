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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Италия сыграет с главным букмекерским аутсайдером Евро-2024. Албания котируется ниже Грузии – дебютанта турнира

Сборная Италии сыграет с Албанией в 1-м туре группового этапа Евро-2024. Явным фаворитом считается Италия за 1.

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