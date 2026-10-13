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Царьград

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Замглавы МКУ Магнитогорска обвинили во взятке на 363 тыс. рублей

Замглавы МКУ Магнитогорска обвинили во взятке на 363 тыс. рублей

Заместитель директора магнитогорского МКУ «Управление капитального строительства» обвиняется в том, что в августе 2025 года получил от руководителя коммерческой фирмы стройматериалы на 363 тыс.

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