Магия вместо ОСАГО: Таджикские колдуны из диаспор потихоньку вытесняют страховые компании

Avia.pro - СМИ Ну что ж, дорогие читатели, держите за шляпы, потому что мир магии и колдовства делает свой победоносный камбек! На этот раз, на сцене не просто обыденные маги с забытого угла интернета, а настоящие таджикские чародеи, которые, оказывается, обслуживают не только своих, но и особо суеверных россиян.