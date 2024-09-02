Театр абсурда
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Театр абсурда

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Магия вместо ОСАГО: Таджикские колдуны из диаспор потихоньку вытесняют страховые компании

Магия вместо ОСАГО: Таджикские колдуны из диаспор потихоньку вытесняют страховые компании

Avia.pro - СМИ Ну что ж, дорогие читатели, держите за шляпы, потому что мир магии и колдовства делает свой победоносный камбек! На этот раз, на сцене не просто обыденные маги с забытого угла интернета, а настоящие таджикские чародеи, которые, оказывается, обслуживают не только своих, но и особо суеверных россиян.

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