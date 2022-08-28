Гранатомётчики Береговых войск Тихоокеанского флота освоили приёмы ведения современного боя

Также участники сбора прошли занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и тёмное время суток.
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