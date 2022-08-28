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Гранатомётчики Береговых войск Тихоокеанского флота освоили приёмы ведения современного боя

Гранатомётчики Береговых войск Тихоокеанского флота освоили приёмы ведения современного боя

Также участники сбора прошли занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и тёмное время суток.

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