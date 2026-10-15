ФСБ задержала террориста из ШвецииПсковской области за незаконное пересечение границы задержан подданный Швеции, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ и направлявшийся в Россию с целью совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.