ФСБ задержала террориста из ШвецииПсковской области за незаконное пересечение границы задержан подданный Швеции, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ и направлявшийся в Россию с целью совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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