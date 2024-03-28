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КАМАЗ летел и не вписался в поворот, но вписался в дом

КАМАЗ летел и не вписался в поворот, но вписался в дом

Дорожно-транспортное происшествие случилось в курортном поселке Любимовка под Севастополем. Пресс-служба городского управления МВД сообщила, что по предварительным данным водитель вел грузовик на большой скорости, невзирая на прицеп.

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