КАМАЗ летел и не вписался в поворот, но вписался в дом

Дорожно-транспортное происшествие случилось в курортном поселке Любимовка под Севастополем. Пресс-служба городского управления МВД сообщила, что по предварительным данным водитель вел грузовик на большой скорости, невзирая на прицеп.
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