В 1981 году на экраны вышла «Душа» — музыкальная картина Александра Стефановича, в которой главную роль сыграла София Ротару, а в кадре появилась группа «Машина времени».
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