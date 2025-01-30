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Минерва Фабьен Хазе: «Никогда не устану повторять: Володин – моя скала. С ним мне спокойно и надежно, он невероятный»

Немецкие фигуристы завоевали титул чемпионов Европы впервые в карьере. Их слова передает корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.

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