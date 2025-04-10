Intuitive Machines отправят очередной посадочный модуль на Луну в 2027 году

Компания Intuitive Machines из Хьюстона выбрала SpaceX для запуска своего четвертого лунного модуля IM-4 на ракете Falcon 9 в 2027 году вместе с двумя ретрансляционными спутниками для лунной сети связи NASA, 10 апреля сообщает портал space.