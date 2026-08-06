Сегодня 6 августа противник с помощью своих БПЛА совершил налет на Ярославский НПЗ (ПАО «Славнефть-ЯНОС»).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодня 6 августа противник с помощью своих БПЛА совершил налет на Ярославский НПЗ (ПАО «Славнефть-ЯНОС»).
Свежие комментарии