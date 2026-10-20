© ShutterstockГлава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на своей странице в социальной сети X заявил, что Тегеран и Москва никогда в истории не сотрудничали так тесно, как в данный момент.