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Politico: Рамасвами при победе на выборах хочет вывести США из НАТО

Politico: Рамасвами при победе на выборах хочет вывести США из НАТО

Принявший решение стать участником выборной гонка в Соединённых Штатах Америки Вивек Рамасвами строит планы по выводу державы из Организации Североатлантического Альянса, если ему удастся оказаться главой государства.

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