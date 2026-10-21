МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ВС РФ ударили в акватории Черного моря беспилотниками "Герань-4 сикер" по сухогрузам, которые использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.
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