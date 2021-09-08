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Лицо в воздухе (Me)

Лицо в воздухе (Me)

Массивные человеческие лица, нависающие над японскими городами на огромном воздушном шаре работы коллектива художников Ме Невероятное зрелище было замечено над Токио в начале этого месяца в дезориентирующей инсталляции японского коллектива под названием 目 (Mé), "Масаюме" или "Вещий сон": на жутком рисунке было изображено гигантское человеческое лицо, напечатанное на воздушном шаре, который был запущен над городом 16 июля в рамках Токийского фестиваля, мероприятия, организованного в связи с началом Олимпийских игр.

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Ивановна
Хорошая мысль Я бы повесила своё лицо над домом некоторых своих должников

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