Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Очередные посыпались. На этот раз - чиновники из Сочи. 35 млн у военкома на чердаке

Очередные посыпались. На этот раз - чиновники из Сочи. 35 млн у военкома на чердаке

Для кого-нибудь здесь является секретом, что должность военкома - очень прибыльная и в больших городах продаётся и покупается? По некоторым данным её стоимость составляет от 1 до 10 миллионов рублей и занести её надо "наверх" тому, кому скажут.

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