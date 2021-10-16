«Синие птицы» выдвинулись в район посадки «Союза МС-18» с «киноэкипажем»

Поисково-эвакуационные машины-амфибии «Синяя птица» Центрального военного округа (ЦВО) направлены в районы возможной посадки спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-18» с киноактерами на борту, сообщает 16 октября пресс-служба ведомства.
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