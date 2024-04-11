Итоги выборов в Словакии: чего ожидать от Пеллегрини?

7 апреля, «скептически настроенный на союзничество с правительством Украины Петер Пеллегрини победил на президентских выборах в Словакии, опередив прозападного дипломата Ивана Корчока», пишет брюссельский Euractiv.
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