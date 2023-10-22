Гладков: ВСУ за сутки выпустили по трем районам Белгородской области 27 снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с заявлением о том, что украинские военнослужащие в течение прошедших суток осуществили удары с применением 27 снарядов по территории трех районов российского региона.
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