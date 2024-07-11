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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Широков о сезоне: «Могу поставить себе твердую четверку с плюсом. Я делал все, что от меня зависело, старался помогать «Автомобилисту»

– Как оцениваете для себя прошлый сезон? – Оцениваю с точки зрения командного успеха – Екатеринбург добрался до полуфинала, завоевал бронзовые медали чемпионата, что является высшим достижением в истории свердловского хоккея.

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