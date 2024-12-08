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Закон, порядок, государство

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Защищённый подземный комплекс оборудовали российские десантники в Херсонской области

Защищённый подземный комплекс оборудовали российские десантники в Херсонской области

Подземный комплекс предназначен для того, чтобы по выходу военнослужащих с боевых задач они могли отдохнуть, провести свободное время, выйти на связь со своими родными и близкими, получить нужную им информацию, привести себя в порядок, свою форму одежды и технику.

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