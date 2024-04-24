Логопед Грязнова: при задержке речи ребенок не использует жесты при коммуникации

Если задержка речевого развития не будет своевременно обнаружена и исправлена, то это может привести к серьезным последствиям для ребенка: сильно сказаться на овладении письмом и чтением, а также иметь огромные влияние на уровень самооценки.
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