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Воронежские новости

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Аналитики выяснили, как воронежские родители мотивируют детей учиться

Аналитики выяснили, как воронежские родители мотивируют детей учиться

Деньгами за успехи балуют каждого восьмого школьника (13%), причём 37% родителей ориентируются не на отдельную отметку, а на итоги четверти или года.

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