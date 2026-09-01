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Путин назвал слова Зеленского про авиацию заявкой на государственный терроризм

Путин назвал слова Зеленского про авиацию заявкой на государственный терроризм

Российский лидер Владимир Путин заявил, что угрозы в адрес гражданской авиации со стороны Владимира Зеленского — это заявка на государственный терроризм.

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