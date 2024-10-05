Осудившая СВО актриса Ауг выход сериала со своим участием в РФ считает чудом

Актриса Юлия Ауг, известная своими резкими антироссийскими высказываниями и выступлениями против действий российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины, была приятно удивлена показом сериала «Хор» на Первом канале, сообщает интернет-издание «Царьград».