Осудившая СВО актриса Ауг выход сериала со своим участием в РФ считает чудом

Актриса Юлия Ауг, известная своими резкими антироссийскими высказываниями и выступлениями против действий российских вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины, была приятно удивлена показом сериала «Хор» на Первом канале, сообщает интернет-издание «Царьград».
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