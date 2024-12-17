Экономический бумеранг: как санкции ударили по Европе

Экономический бумеранг, запущенный в сторону России, вернулся и ударил по европейским странам. Это напоминает историю про индейца Зоркого Глаза, который только на третий день своего заключения заметил, что у его сарая не хватает одной стены.
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