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Коболли о шумной публике на US Open: «Я проиграл не из-за шума, но играть в таких условиях очень тяжело»

Флавио Коболли пожаловался на шум трибун после вылета с US Open . Вчера итальянец уступил Александру Блоксу в третьем круге – 7:6(4), 3:6, 0:6, 3:6.

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