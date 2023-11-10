Седьмая печать связи: как защититься от кражи данных через VPN

Согласно данным Регионального общественного центра интернет-технологий и V-Project, в текущем году более 72% россиян сталкивались со сложностями при использовании сайтов в интернете, при этом порядка 40% прибегают к VPN для просмотра контента на интернет-сервисах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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