«Тойота» врезалась в машину с ребенком на трассе в Усольском районе

Днем 12 ноября на автодороге Р-255 «Сибирь» в Усольском районе произошло ДТП. 34-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» столкнулся при развороте со встречной автомашиной Kia Rio под управлением 46-летней женщины, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
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