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Так принято: как мигрантов будут адаптировать к жизни в России

Так принято: как мигрантов будут адаптировать к жизни в России

В ближайшие дни в пяти субъектах РФ появятся адаптационные центры для мигрантов, где им будут рассказывать о культуре, истории, традициях страны и правилах поведения, чтобы снизить миграционную нагрузку на регионы.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Вершинин
Обезьяне сколько не прививай навыки адекватного поведения,она останется обезьяной.
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15 час.
Варлам Устрялов
будет очередной распил бабла.
Ответить
12 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Сочувствую нашим солдатам! Сейчас воюют с быдлом: укропным и европейским фашизмом. А по возвращении домой, они столкнуться с другим быдлом: мутантским и чиновным. И с ними тоже придётся воевать.
Ответить
12 час.
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