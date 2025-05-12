Так принято: как мигрантов будут адаптировать к жизни в России

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Варлам Устрялов

Сочувствую нашим солдатам! Сейчас воюют с быдлом: укропным и европейским фашизмом. А по возвращении домой, они столкнуться с другим быдлом: мутантским и чиновным. И с ними тоже придётся воевать.