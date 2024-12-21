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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюбуа – перед поединком Усика и Фьюри: «С нетерпением жду возможности вызвать победителя»

«Это будет отличный бой. Я с нетерпением жду возможности вызвать победителя. Пусть победит сильнейший», – заявил чемпион мира по боксу Даниэль Дюбуа.

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