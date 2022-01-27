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Смешение музыкальных форматов: группа Limoncello о популярности нового жанра кроссовер

Смешение музыкальных форматов: группа Limoncello о популярности нового жанра кроссовер

ФАН поговорил с известной группой Limoncello об особенностях жанра кроссовер и предстоящем концерте. Рок-оперы, эстрадные концерты с симфоническим оркестром — все это вариации музыкального стиля кроссовер, который предполагает смешение форматов.

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