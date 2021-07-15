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"БОРОДАТЫЙ ДОЛГ" ЗА ЖКХ: ПОЧЕМУ С НАС ХОТЯТ ВЗЯТЬ ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ?

"БОРОДАТЫЙ ДОЛГ" ЗА ЖКХ: ПОЧЕМУ С НАС ХОТЯТ ВЗЯТЬ ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ?

ФОТО: KATE KULTSEVYCH / SHUTTERSTOCK Море коммунальных долгов – поддельные платёжки разлетелись по многим регионам России.

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Сергей Васильевич
Нужно узаконить независимый ежегодный аудит компаний за их же счет. При появлении необоснованных счетов за услуги, приписок и пр. незаконных действий, отсутствие должной организации предоставления услуг, нужно лишать патентов и лицензий, и, в первую очередь, если к этому имеют отношение депутаты разных рангов и уровней, что везде и повсеместно наблюдается по регионам.

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