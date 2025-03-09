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Загитова показала фигуру на фото в приспущенных джинсах

Загитова показала фигуру на фото в приспущенных джинсах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Владимир Моргунов
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