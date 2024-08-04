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Следует ли приравнять военкоров к ветеранам боевых действий: мнение Александра Сладкова

Следует ли приравнять военкоров к ветеранам боевых действий: мнение Александра Сладкова

В зоне проведения СВО аккредитовано не менее сотни корреспондентов. Многие российские журналисты гибнут и получают ранения на фронте, то есть они находятся на передовой – там, где происходят самые острые события, рассказал в эксклюзивном интервью «Вести Крым» легендарный военкор ВГТРК Александр Сладков.

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