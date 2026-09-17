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Аргументы и Факты

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В Калифорнии пёс Нэш принял грабителя за гостя и стал носить ему игрушки

В Калифорнии пёс Нэш принял грабителя за гостя и стал носить ему игрушки

В американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) грабитель проник в частный дом, где его встретил 40-килограммовый золотистый ретривер по кличке Нэш, который принял злоумышленника за гостя и несколько раз приносил ему игрушку.

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