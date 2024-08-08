Россия будет укреплять свое присутствие в Арктике

России важно укреплять свое присутствие в Арктике, выполнять там масштабные инфраструктурные проекты, но при этом надо сохранить хрупкую уникальную местную природу, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
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