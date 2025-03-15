Теннисистку Анну Лытневу дисквалифицировали на год за договорные игры

Теннисистка Анна Лытнева получила годовую дисквалификацию за участие в договорных матчах. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе постановил, что спортсменка намеренно фальсифицировала результаты игры, согласившись на коррупционный сговор.