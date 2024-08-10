Ведущий китайский производитель микросхем SMIC терпит убытки из-за ограничений США, но сохраняет оптимизм в отношении роста выручки

Ведущий китайский производитель микросхем, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), отчитался о значительном снижении прибыли во втором квартале 2023 года на фоне продолжающейся ценовой войны внутри страны и технологического соперничества между Пекином и Вашингтоном.
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