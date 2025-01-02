Solidigm завершает выход с рынка потребительских SSD-накопителей, прекращая выпуск накопителей

Компания Solidigm официально сняла с производства свои твердотельные накопители P44 Pro и P41 Plus - единственные потребительские SSD, которые компания когда-либо выпускала и, вероятно, когда-либо будет выпускать (через ITHome), завершив тем самым свой выход из бизнеса потребительских SSD.