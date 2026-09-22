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Царьград

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Кондратьев встретился с победителями X Всероссийской универсиады

Кондратьев встретился с победителями X Всероссийской универсиады

Команда Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма заняла первое место на X Всероссийской летней универсиаде, обойдя представителей 116 вузов из 57 регионов.

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